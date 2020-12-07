أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد ، اليوم الإثنين، محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة ليوم 14 ديسمبر الجاري، بسبب غياب المتهم زعلان لارتباطه بقضية أخرى.

وتتعلق هذه القضية بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في قطاع السياحة لفائدة المتعامل بن فيسح محمد المتابع أيضا في هذه القضية .

للإشارة سبق للقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وأن أجل هذه القضية يوم 23 نوفمبر الفارط بسبب ارتباط المتهمين بقضية المتعامل محي الدين طحكوت والتي كانت محل استئناف بمجلس قضاء الجزائر .