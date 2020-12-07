تحسر مدرب آسي ميلان "ستيفانو بيولي" عقب المواجهة التي انتهت بفوز فريقه على سامبدوريا بهدفين لواحد لغياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن زملائه.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللومباردي أكد بيولي: "إنه للمرة الأولى نلعب بدون العمودي الفقري للفريق، وكنا بدون لاعبين الذين يتميزون بإمكانيات عالية وشخصية قوية كبن ناصر، ابراهيموفيتش وسيمون كيير."

وغاب بن ناصر عن لقاء "سامبدوريا" بسبب إصابته الخفيفة على مستوى الفخذ ما جعل الطاقم الفني يرفض المغامرة به.