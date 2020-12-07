ضبط مدرب مولودية الجزائر نبيل نغير قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء الغد أمام اتحاد بلعباس بملعب 24 فيفري وذلك في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من المحترف الأول.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك قائمة اللاعبين المتنقلين إلى بلعباس.

وسيدير اللقاء الحكم فاروق ميال في المواجهة التي ستكون معنية بالنقل التلفزي بداية من الساعة الثالثة مساء.

قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة اتحاد بلعباس :

شعال، بوطاقة، حداد، مرواني، ربيعي، حشود، علاتي، براهيمي، لعمارة، عدادي، حراق، بورديم، جابو، المؤذن، دحلال، بن ساحة، بن علجية، بلخير، فريوي، باسة.