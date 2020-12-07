كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن استلام 31 ألف مرفق بيداغوجي من أصل41 ألف مبرمجة عبر 15 ولاية، فيما تم استلام 15 ألف سرير في الخدمات الجامعية من إجمالي 28 ألف هي قيد الانجاز.

وقال الوزير لدى استضافته اليوم الإثنين في "فوروم الاذاعة الوطنية" إن المشاريع التي تعطلت بسبب جائحة كورونا سيتم تسليمها بداية من العام القادم ، مشيرا إلى أن التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2020/2021 المقرر في الـ15 ديسمبر الجاري قد تم ضبطها بنسبة 95 بالمائة لتبقى فقط عملية ضبط التحويلات بين الجامعات .

وأضاف الوزير أن التحضيرات للموسم الجامعي الجديد قد بدأت منذ أوت المنصرم والتي تزامنت أيضا مع استكمال السنة الجامعية الفارطة مبرزا في هذا الاطار أن 280 الف طالب جامعي جديد تم تسجيله عبر جامعات الوطن.

وذكر عبد الباقي بن زيان في هذا السياق بجهود الوزارة الوصية في مسايرة الوضع الوبائي وتطبيق البروتوكول الصحي المسطر من قبل وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، حيث تم إعداد منصات رقمية عبر المؤسسات الجامعية بلغت نسبة 90 بالمائة بعد أن كانت لا تتعدى الـ 10 بالمائة في البداية .

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحجم الساعي المبرمج للدراسة في النمطين الحضوري وعن بعد موضحا تخصيص 24 ساعه أسبوعيا منها 16 للنمط الحضوري و 8 ساعات ستكون الدراسة فيها عن بعد مع ترك السلطة التقديرية لكل مؤسسة جامعية في التعامل مع البرنامج المحدد من الوصاية. ولأن مشكل النقل بين الولايات يشكل هاجسا للطلبة فإن الوزير طمأن وقال" إن لجنة مشتركة مع وزارة النقل تم تشكيلها لدراسة عدة مقترحات بما في ذلك التكفل بنقل الطلبة عن طريق السكك الحديدية وذلك في أعقاب فتح الخطوط الداخلية جوا" .