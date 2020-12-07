تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر في غليزان من توقيف شخصين وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية تمت على إثر دوريات لعناصرها على مستوى أحد الأحياء أين لفت انتباهها نشوب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين شخصين مما خلق رعبا وسط السكان.

وعليه تم تدخل عناصر الشرطة بكل صرامة مستعملة الوسائل القانونية ضدهما وتوقيفهما وحجز ساطور حاد من الحجم الكبير. وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم العثور بمسكنهما على أسلحة بيضاء مختلفة متمثلة في ساطور وخنجر من الحجم الكبير (بوشية) وسكينين حادين من نوع أوكابي إلى جانب عصا خشبية وقضيب حديدي.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضدهما بخصوص المشاجرة في الطريق العام بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير مع الحيازة، والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة مع تعريض حياة الغير وأمنهم للخطر قدما بموجبه أمام العدالة.