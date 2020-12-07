تمكنت مصالح أمن دائرة الشهبونية أقصى جنوب غربي المدية من وضع يدها على كمية قدرتها بقنطار و500 كيلوغرام من كبد الغنم ثبت بعد الفحص البيطري أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لخلية اتصال المديرية الولائية للأمن اليوم الإثنين، فإن عملية الحجز جاءت على إثر الاشتباه من قبل عناصر الشرطة في سيارة سياحية على متنها شخصان، رجل وامرأة وسط مدينة الشهبونية على الطريق الوطني رقم 40 ، وبعد التحقيق معهما وتفتيش السيارة تم العثور على الكمية التي تم جمعها حسب تصريح الموقوفين، من بلديات بالجوار دون مراعاة الشروط الصحية والعزم على تسويقها لأصحاب المطاعم بعدة ولايات .