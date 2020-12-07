تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر الجاري كآخر أجل لتسليم القوائم الاسمية لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من وضع حلول مناسبة لوضعيتهم تجسيدا لأهداف خارطة الطريق، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان الوزارة.

وتم التأكيد خلال أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التواصل عن بعد، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه التي اختتمت اشغالها أمس الأحد على تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر أجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وإيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في أقرب الآجال وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع.

وشارك في هذه اللقاءات، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية وذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي. ويأتي ذلك تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 -2024 لا سيما فيما يخص تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وترشيد استغلاله.