شرع فريق شبيبة القبائل في التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد هذا الجمعة، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو لحساب الجولة الثالثة من منافسة المحترف الأول.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الكناري على الفايسبوك أن اللاعب أحمد آيت عبد السلام انضم إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق والتي حرمته من المواجهة الأولى أمام الحمراوة بملعب زبانة.

المصدر ذاته أضاف أن حصة الاستئناف التي جاءت بعد يوم راحة، عرفت تواجد جميع اللاعبين، ما سيمنح خيارات أكثر للمدرب يوسف بوزيدي.

من جهته وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم فريق شباب بلوزداد إلى أرض الوطن ، قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعدما افتك تأشيرة التأهل إلى دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، عقب فوز بثنائية لصفر أمام النصر الليبي.

وحسب الصفحة الرسمية لأصحاب اللونين الأحمر والأبيض فإن الطاقم الفني بقيادة فرانك دوما قرر منح يوم راحة للعناصر البلوزدادية قبل أن تعود غدا لأجواء التحضيرات تحسبا لملاقاة الكناري.