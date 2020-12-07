تجمع عشرات المواطنين ببلدية "مسعد" أمام مقر الدائرة مطالبين بالتعجيل في توزيع حصة السكن الاجتماعي المنجزة منذ مدة بعيدة وطال انتظار دراسة الملفات والإفراج عن القوائم خاصة أن بلدية "مسعد" تعتبر عاصمة الجنوب وهي من ضمن الولايات المنتدبة الجديدة، وذات كثافة سكانية كبيرة، حيث قام المحجتجون بالتجمع أمام مقر الدائرة وقد رفعوا لافتات منها ماهو مكتوب عليها " وقفة سلمية " ومنها ماهو مكتوب عليها "التوزيع ثم التوزيع" لأنهم يئسوا من طول الإنتظار، ولعل من بين الأسباب التي عطّلت التوزيع كثرة الملفات وهي بالآلاف، وأكثر من هذا حالة الإنسداد التي عرفها المجلس الشعبي البلدي في المدة الأخيرة حيث سجلت البلدية استقالة جماعية لأكثر من 21 عضوا ومن خلالها قرر والي الولاية منح إشراف تسيير شؤون البلدية لرئيس دائرتها، ومع طول المدة ازداد عدد الراغبين في الحصول على السكن الاجتماعي، مما يرشح ارتفاع عدد الوقفات الإحتجاجية .