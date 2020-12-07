سجل الدولي الجزائري مهدي تاهرات حضوره كأساسي خلال المواجهة التي تجمع فريقه أبها السعودي، أمام نادي الفتح ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحملت القائمة التي أعلن عنها عبر الموقع الرسمي للفريق على تويتر اسم تاهرات والذي سيحمل الرقم 91.

وأشادت بعض الصحف السعودية بآداء بطل إفريقيا رفقة الخضر، بتأقلمه مع أجواء الكرة في الخليج خاصة وأنه يتميز بالتغطية الجيدة في منطقته وفوزه بالكرات العالية عند الصراعات الثنائية وساهم اللاعب السابق لنادي لانس الفرنسي في قيادة فريقه الموسم الماضي للبقاء في الدوري السعودي.