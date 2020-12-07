منحت اللجنة الوطنية الجامعية درجة الأستاذية للدكتور المختص في الإعلام والاتصال رضوان بلخيري عن جامعة الشيخ العربي التبسي ليكون بذلك أصغر بروفيسور على مستوى جامعات الوطن وهو لم يتجاوز من العمر 37 سنة

الدكتور رضوان بلخيري أستاذ محاضر في الإعلام والاتصال بجامعة العربي التبسي تبسة ومدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع تمت ترقيته الى رتبة أستاذ تعليم عالي وبذلك يكون أصغر بروفيسور في الجزائر وهو من مواليد 19 ديسمبر1983 بنشر 11 مقالا دوليا و 10 مقالات وطنية و24 مشاركة في ملتقيات عالمية و15 وطنية ولديه ثاني مؤلفات منها 4 منشورة بالخارج ويشغل منصب مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والاتصال مع ترأس بحث بعنوان الاتصال المؤسساتي في قطاع التعليم العالي.