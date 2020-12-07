قررت مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس يوم الاثنين تعليق الدراسة على مستوى ثانوية الشهيد "اينال سيد احمد" الكائن مقرها بعاصمة الولاية ، وذلك على خلفية اكتشاف سبع إصابات مؤكدة بوباء كوفيد 19" في أوساط الأساتذة والتلاميذ المنتسبين إلى ذات المؤسسة التربوية.

"هذا ولم تحدد المديرية الوصية التي تكون قد اتخذت القرار بإيعاز من اللجنة الولائية لمتابعة تطورات وباء "كورونا" مدة تعليق النشاط التربوي على مستوى الثانوية المذكورة" وفقا لما أكده مصدر من القطاع فيما تكون هذه الأخيرة قد أخضعت بدء من مساء يوم الاثنين لعملية تعقيم شاملة أملا في الحد من انتقال العدوى مستقبلا.

وتحدثت مصادر إدارية عن شكوك كانت قد حامت حول إمكانية تعرض بعض المنتسبين إلى متوسطة "بوعمامة عمارة" الكائن مقرها بحي "عظيم فتيحة" بمدينة سيدي بلعباس للإصابة بفيروس "كورونا" ، ما يكون وراء اتخاذ قرار يوم الاثنين يقضي بإخضاع كافة الأطقم العاملة هناك بمعية تلاميذ المتوسطة إلى فحوصات الكشف السريع عن الوباء ، فيما اعترفت مصادر متطابقة بحقيقة الاضطرابات التي تسبب فيها الفيروس في الوسط التربوي محليا "في ظل طفو العديد من حالات الإصابة غير المؤكدة عبر العديد من المؤسسات بالولاية".