كشفت وزارة الطاقة في بيان لها عن اطلاق أرضية رقمية تحت اسم " تصاريح" ستكون عملية اعتبارا من 1 يناير 2021 موجهة للمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء المواد الحساسة .

و أوضحت الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أن الأرضية الرقمية (تصاريح) هي بوابة إلكترونية تسهل وتبسط كل المعاملات الإدارية ". كما تعمل هذه الأرضية على تقليص المدة الزمنية بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي العمومي أو الخواص.

وأضافت الوزارة أن هذه البوابة الإلكترونية هي "خدمة عمومية حديثة وعصرية تتيح استخراج تصاريح و رخص إدارية لاقتناء المواد الحساسة ".