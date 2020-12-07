اختير متوسط الميدان الجزائري لنادي بوردو، مهدي زرقان، كثاني احسن لاعب خلال المقابلة التي فاز بها فريقه أمس الأحد أمام براست (1-0) في اطار الجولة الـ13 من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

ومنحت جريدة "ليكيب" المختصة زرقان علامة 10/6 بعد المردود الذي قدمه، ليختار كثاني احسن لاعب في فريقه.

ونال صاحب القدم اليسرى (21 عاما) ثقة مدربه جون لوي غاسي بعد ان تحول الى لاعب اساسي رفقة بوردو خلال الاسابيع الماضية، رغم العروض المتوسطة لناديه الذي يحتل الصف العاشر في ترتيب البطولة الفرنسية.