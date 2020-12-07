تم تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الإثنين لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا.

و بهذا يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 88825 حالة.

فيما تم تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2527 وفاة.

كما أعلن في نفس السياق، الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة أن 38 مريضا متواجدون بالعناية المركزة.

وختم الدكتور فورار أن 14 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 17 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.