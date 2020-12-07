تتوفر ولاية وهران على الوسائل اللوجستية اللازمة لتخزين ونقل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لا سيما غرف التبريد مع درجة حرارة يمكن أن تصل إلى -70 درجة، حسبما علم من مديرية الصحة و السكان.

وبتعليمات من الوزارة الوصية قامت مديرية الصحة والسكان بإحصاء غرف التبريد والتجميد بالمنشآت الصحية والتي تلبي معايير تخزين اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، وفقا لما ذكره يوسف بخاري المكلف بالاتصال.

وذكر ذات المسؤول أن "الوسائل التي تم إحصاؤها كافية لاستقبال ما يصل إلى مليون لقاح"، مضيفا أن المجمدات بغاز الكربون اللازمة لنقل الجرعات متوفرة أيضا.

ومن جهته ذكر مدير المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران، محمد منصوري، أن هذه المؤسسة الصحية تتوفر على ست (6) غرف تبريد ومجمدات خاصة بدرجات حرارة -90.