بلغ عدد المخالفات المسجلة لعدم ارتداء القناع الواقي "الكمامة" 1439 مخالفة، وهذا خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من شهر نوفمبر وإلى غاية الخامس من شهر ديسمبر الحالي، في حين سجلت عمليات المراقبة الشاملة سحب 116 سجلاَّ تجاريا نتيجة إعاقة الأرصفة، تحرير 300 مخالفة في مجال النقل والمتعلقة أساسا بعدم التقيد بالبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات العمومية عند إعلان استئناف نشاط النقل الحضري للأشخاص، مع حجز موازين إلكترونية، طاولات خشبية وأخرى حديدية.

قال بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار أن المصلحة الولائية للأمن العمومي تواصل عمليات تحرير الأرصفة من كافة أشكال عرض السلع مع التوعية والتحسيس من مخاطر انتشار فيروس كورونا والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الباعة للحد من انتشار هذا الوباء.

و أشار ذات البيان إلى أن العمليات هذه والتي يشرف عليها رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، محافظ الشرطة محمد العربي معرف، تُسخَّر لها تشكيلات المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فرقها على غرار: كتيبة التدخل السريع، كتيبة حركة المرور وفرقة شرطة العمران وحماية البيئة، مدعومة بتشكيلات أمنية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن الحواضر، لتشمل مراقبة مختلف المحال والأنشطة التجارية، تحرير الأرصفة من كافة أشكال عرض السلع بطريقة غير قانونية وغلقها أمام المارة، الأمر الذي قد يخلف حوادث مرور جسمانية، مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا مع مباشرة الإجراءات ضد المخالفين، وكذا تحسيس التجار والزبائن لضرورة التحلي بالوعي والتعبئة الشاملة لمجابهة انتشار هذا الوباء، وذلك بالتقيد والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية المنصوص عليها من طرف الجهات المختصة.

وأضاف نص البيان أن العمليات هذه تشمل أيضا مواصلة الجانب التوعوي والتحسيسي للتقيد بالتعليمات الصحية الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، ومكافحة أشكال عرض وبيع السلع في الأماكن العمومية واحتلال الأرصفة، وتبقى مستمرة ومتواصلة لمكافحة هذه المظاهر السلبية.