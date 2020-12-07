التحق مدافع مولودية العلمة (الرابطة الثانية)، أشرف بودرامة، بصفوف نادي البنزرتي التونسي، بعقد مدته ثلاثة مواسم، حسب ما أعلن عنه الفريق المنتمي الى الرابطة الاولى التونسية لكرة القدم على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وبهذا يلتحق بودرامة (24 سنة) بمواطنه وزميله السابق في صفوف فريق شباب بلوزداد, الجزائري جمال شتالو المنضم الى النادي التونسي في جويلية 2019 لثلاث سنوات.

وفضلا عن غرار بودرومة، فقد عززت تشكيلة البنزرتي تعدادها بثلاثة أسماء جدد وهذا ساعات قبل غلق سوق الانتقالات، بعد رفع عقوبة المنع من الاستقدامات التي كانت مسلطة على النادي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الغيني آلكالي بنغورة (عامين) ووسط الميدان الايفواري علي براهمية دومبيا (3 سنوات) ووسط الميدان التونسي محمد عزيز بن شرنية (3 سنوات).

وفضل عدة لاعبين جزائريين الانضمام الي البطولة التونسية خلال فترة الانتقالات على غرار المهاجم زكريا نعيجي (النادي الافريقي)، والمدافع حسين بن عيادة (النادي الافريقي) والوسط الهجومي زكريا منصوري (نادي صفاقس).

وبقيادة المدرب التونسي، مختار طرابلسي، انهزم النادي البنزرتي امس الاحد داخل الديار امام النجم الساحلي (1-2) برسم الجولة الاولى من البطولة.