تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بقسنطينة من كشف ما مجموعه 13 وصفة طبية مزورة بأسماء عدة أطباء و توقيف شخص متورط في القضية يبلغ من العمر 28 سنة، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان لخلية الإعلام و العلاقات العامة لأمن الولاية.

و أوضح المصدر أن القضية تمت عند قيام عناصر ذات المصلحة بدوريات بإقليم الإختصاص، حيث لفت انتباههم بشارع عبان رمضان بوسط المدينة شخص مشبوه كانت تبدو عليه علامات الارتباك، ليتم التقرب منه و بعد إخضاعه للملامسة الجسدية، ضبطت بحوزته وصفة طبية مشكوك فيها محررة من قبل طبيب مختص في جراحة العظام بعيادة خاصة تتضمن أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا.

على إثر ذلك تم توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة، ليتم أثناء التحقيق التأكد بالتنسيق و التعاون مع مصالح مديرية الصحة و السكان أن الوصفة مزورة والعيادة وهمية، يضيف البيان.

و بعد التحقيق المعمق و بتفتيش مقر إقامة المعني بناء على إذن من السلطة المختصة، تم العثور على 12 وصفة طبية أخرى مختلفة بأسماء أطباء آخرين، وفق ما تضمنه ذات البيان.

و بعد الانتهاء من إعداد ملف إجراءات جزائية في حق المعني تم تقديمه أمام النيابة المحلية لتورطه في قضية "تزوير و استعمال المزور في وصفات طبية قصد ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص من السلطة المخولة"، كما تمت الإشارة إليه.