تحادث وزير التجارة، كمال رزيق ، اليوم الإثنين، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي ، مع سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكطاش، حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية و حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص الجانب التجاري.

و خلال لقاء جمعهم بمقر وزارة التجارة، عبر الوزير، حسب ما جاء في بيان للوزارة، عن ارتياحه للشراكات الاقتصادية التجارية الثنائية التي تم تحقيقها، مذكرا بالتسهيلات و المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر مما يفتح المجال واسعا أمام زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

و أكد الوزير رزيق أن كل الظروف مهيأة لرفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خاصة بعد دخول منطقة التبادل الحر الافريقية حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري التركي بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاعتماد على وسائط التواصل الحديثة في التواصل الى غاية تجاوز الأزمة الصحية العالمية .

من جهته، تناول بكاي مقترح تكتل للشركات المشتركة الجزائرية التركية من حيث ولوجهم للعديد من الأسواق العالمية ومرافقة باقي الشركات الجزائرية المشتغلة في نفس الميدان للاستفادة من خبرتهم في مجال التصدير.

من جانبها، أبدت السفيرة التركية استعداد بلادها لمواصلة الجهود وتوسيع التعاون في شتى المجالات مشيرة إلى ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين لبحث فرص شراكة جديدة بعد جائحة كورونا.