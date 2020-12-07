أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم الاثنين أنها تعتزم توزيع ما يزيد عن 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار لفائدة مكتتبي ولاية قسنطينة وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2020.



و أوضحت الوكالة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، أن تسليم مفاتيح السكنات سيتم بصفة تدريجية بعد استكمال كل الترتيبات المتعلقة بعملية التوزيع.



كما أكدت بأن عملية تسليم المفاتيح ستجري مع احترام جميع الإجراءات الوقائية والصحية ضد وباء كورونا.



و تأتي هذه العملية “الضخمة” التي ستشهدها ولاية قسنطينة في إطار استكمال برنامج وكالة “عدل” وتنفيذا للتعليمات الرامية إلى تسليم السكنات الجاهزة في أقرب الآجال، يضيف نفس المصدر.