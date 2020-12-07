كشفت النيابة العامة لمحكمة ذراع الميزان، اليوم الإثنين، نتائج تشريح جثة الطفل " يانيس حساني" الذي وجد مقتولا في إحدى غابات " إيغيل موحو" بولاية تيزي وزو الجمعة المنصرم، ووري الثرى اليوم.

وبحسب نتائج الفحص الطبي، فإن الوفاة ناتجة عن ضغط خارجي على العظمة العميقة من الجهة اليسرى للرقبة.

و أضاف المصدر أن الوفاة ناتجة عن كسر في العظمة c4 من العمود الفقري، أدى إلى اختناق ميكانيكي أدى مباشرة إلى الوفاة.

كما أفادت النيابة العامة بتسجيل جروح ظاهرة على الجسم لها صفات جروح بعد الوفاة مع احتمال أن تكون لها علاقة بعضات حيونات.

كما أكدت أن التحقيق لا يزال متواصلا.



