أصيب خمسة (5) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 51 سنة من بينهم ثلاث (3) نساء بجروح متفاوتة في حادث اصطدام بين ثلاث سيارات سياحية مساء اليوم الاثنين على الطريق الوطني رقم 85 بمنطقة ''الربعين" ببلدية تمالوس (غرب سكيكدة)، حسب ما علم من الحماية المدنية .



و أوضح المصدر أن عناصر الوحدة الثانويه لتمالوس قدموا الإسعافات الأولية بعين المكان للجرحى الذين يعانون من إصابات متعددة و متفاوتة الخطورة قبل نقلهم على متن سيارتي إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مستشفى ذات الجماعة المحلية.



و قد سخرت الحماية المدنية 14عونا و سيارتي إسعاف و شاحنة إطفاء من أجل التدخل لهذا الحادث، مثلما تمت الاشارة اليه.



من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.