نفى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ارتكابه أي جرائم فساد، وذلك أثناء المرافعات في القضية المتهم فيها بالفساد وتجاوز الصلاحيات.



وقال ساركوزي أمام المحكمة اليوم الاثنين: "لم أرتكب أي فساد أبدا، وخلال السنوات الـ20 من عملي كنائب في البرلمان و20 سنة من عملي في منصب العمدة و7 سنوات في منصب وزير و5 سنوات في منصب الرئاسة لم أستغل صلاحياتي".



وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن نبرة ساركوزي كانت "عدائية" أثناء إدلائه بالإفادة، لكنها تغيرت بعد أن بدأ بالحديث عن علاقته بالمحامي تييري هرزوغ المتهم في القضية ذاتها، حيث تحدث ساركوزي عن صداقته معه بصوت مرتجف تقريبا.