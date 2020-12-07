أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن توازن بين مصالح الجانبين و أن “هناك ارادة للحوار” حول الاتفاق الذي يربط الطرفين منذ 2005.



وكشف بوقدوم في تصريح للتلفزيون الجزائري على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي أن “هناك إرادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي” مؤكدا أن الاتفاق يجب أن “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي.



الوزير أشار إلى أن المفاوضين الجزائريين “واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة” تصحيح الاختلال في حالة وجوده” و”أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس “قاعدة التوازن”.



وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن “لكل طرف أهدافه”، ما يتوجب -حسبه- “أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين”.



وذكر بوقادوم أن ” الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار” في المنطقة.