تمكنت أمس مصالح أمن ولاية البيض من حجز ما يقارب 34 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب مصادرنا ، فإن المصالح عملت على إحدى المعلومات الواردة إليها تفيد بوجود كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك قادمة من إحدى الولايات الشرقية ، وبتكثيف المراقبة تم توقيف الشاحنة المبردة على مستوى وسط المدينة بداخلها عشرة قناطير من هذه اللحوم.



كما تم في ذات السياق مراقبة شاحنة أخرى محملة ب 24 قنطارا أكدت المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك ، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إتلاف اللحوم المحجوزة والمقدرة ب 34 قنطارا على مستوى مركز الردم التقني وإنجاز ملفين قضائيين أحيلا على محكمة البيض.