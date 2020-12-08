يرتقب تهاطل أمطار مصحوبة برياح قوية تكون أحيانا في شكل عواصف، على عدة ولايات بغرب ووسط وشرق الوطن وهذا ابتداء من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء، حسبما ورد في خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذا التنبيه الخاص برياح قوية هي تيبازة، الشلف، تلمسان، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، الأغواط، بجاية، تيزي وزو، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، المسيلة معسكر، البيض، النعامة وغليزان.

ويضيف التنبيه أن سرعة الرياح ستتراوح بين 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 90 كلم في الساعة.

أما الولايات المعنية بالأمطار المصحوبة أحيانا برياح قوية فهي البليدة والبويرة وتيارت والجزائر العاصمة وجيجل والمدية وبومرداس وتيسمسيلت وعين الدفلى .

وأفاد التنبيه ذاته أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 15 و 20 ملمترا وذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من منتصف نهاراليوم الثلاثاء إلى الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء.