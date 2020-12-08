أشار السفير الروسي بالجزائر، إيغور بيلييف، إلى إمكانية إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد وباء "كوفيد-19" محليا داخل الجزائر، مؤكدا أن فعالية اللقاح تصل إلى 95%.

وقال السفير الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تباحثنا حول هذه النقطة (إنتاج اللقاح محليا) أثناء لقاءاتنا مع وزير الصحة، ووزير الصناعة الصيدلانية، وروسيا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تصنيع اللقاح محليا، وأقصد هنا الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي يعنى بتوزيع اللقاح خارج البلاد".

وأضاف أن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يقترح صيغا متعددة للتعاون، منها الاقتناء المباشر، وتحويل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، والمشاركة في اختبارات المرحلة الثالثة، وهي صيغ اقترحناها على الجانب الجزائري".

وشدد السفير على "فعالية اللقاح الروسي التي تصل إلى 95 بالمائة، ما يؤكد أنه من أفضل اللقاحات المتواجدة في السوق، رغم السباق المحموم بين مختلف الشركات، ومحاولات التشويه التي يتعرض لها اللقاح الروسي".