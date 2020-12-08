توفي الملحن والمنتج اللبناني، جان صليبا، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب صليبا بالفيروس القاتل منذ شهر تقريبا، وتدهورت صحته، ما أدى إلى دخوله المستشفى، الذي وصل فيه إلى مرحلة الغيبوية.

وفجع الوسط الفني اللبناني بخبر الوفاة، حيث نعته مواطنته المطربة إليسا بقولها "قلبي محروق... شو كان عنده طاقة وخفة دم".

وقال الملحن سليم عساف إن أخر رسالة وصلته من جان صليبا كان يقول فيها "أسبوع وبصير أحسن". وحسب وكالة "رويترز" نعاه مطربون آخرون مثل هيفاء وهبي ووليد توفيق ونانسي عجرم.

وأعلنت مايا صليبا، زوجة جان، تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا طالبة من محبيه الدعاء له بالشفاء منذ دخوله إلى المستشفى في الثاني من نوفمبر الماضي.

وعمل صليبا مع كل من فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.