أفاد بيان صحفي صبيحة اليوم صادر عن خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية بتبسة تحوز "الخبر" نسخة منه أن خمسة أشخاص أصيبوا قي حادث مرور بالحمامات وحريق سيارة بالماء الأبيض.

وبحسب نص البيان فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض شرق عاصمة الولاية تبسة مساء يوم 2020.12.07 لأجل إخماد حريق ، شب بسيارة متبوعة بانفجار قارورة غاز داخل مرآب منزل بحي القرية بالماء الأبيض ليتم إخماد الحريق، والذي أسفر عن إصابة شخصين (ضيق في التنفس وفي حالة صدمة) أعمارهما 54و58 سنة حولا على جناح السرعة إلى استعجالات الماء الأبيض و تسجيل احتراق السيارة و خسائر مادية بالمرآب.