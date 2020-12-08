كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة صابر بن سماعين، أعد قائمة ضمت 30 لاعبا معنيين بتصفيات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 للفئة ذاتها والمقررة بموريتانيا.

وحسب الموقع الرسمي لـ"الفاف" فإن اتحاد شمال إفريقيا، سمح للمنتخبات بالاستفادة من تعداد يضم 30 لاعبا من أجل التعامل مع أي طارئ يتعلق بـ"كوفيد-19".

وشرعت العناصر الوطنية في معسكر إعدادي بداية من07 ديسمبر إلى غاية 12 من ديسمبر الجاري بالمركز الوطني لسيدي موسى، قبل أن تشد الرحال إلى تونس لمباشرة الدورة المبرمجة من 12 ديسمبر إلى غاية 25 ديسمبر 2020.

وسيواجه " الخضر" في أولى مواجهاتهم منتخب تونس في 15 ديسمبر وبعدها منتخب مصر في 24 من الشهر ذاته.