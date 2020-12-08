أصبحت العجوز ذات الـ 90 سنة من العمر، أول شخص يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.

وقالت مارغريت كينان، التي ستدخل عامها 91 الأسبوع المقبل، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد". وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش - وهي أول جرعة من 800.000 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع وصول ما يقارب 4 ملايين جرعة بحلول نهاية الشهر الحالي.