عجوز تسعينية أول من يتلقى لقاح كورونا

العالم
8 ديسمبر 2020 () - إ.ش/وكالات
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أصبحت العجوز ذات الـ 90  سنة من العمر، أول شخص يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا. 

وقالت مارغريت كينان، التي ستدخل عامها 91 الأسبوع المقبل، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد".  وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش - وهي أول جرعة من 800.000 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة. 

ومن المتوقع وصول ما يقارب 4 ملايين جرعة بحلول نهاية الشهر الحالي. 

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