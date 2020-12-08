واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" خلال أعياد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو ما يعادل 0.35 % إلى 48.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 32:09 صباحاً بتوقيت الجزائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.35 % إلى 45.60 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان عند جلسة التسوية أمس الإثنين نحو 1% ، حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر فيفري بنحو 0.9 % أو 46 سنتًا ليسجل 48.79 دولار للبرميل. كما انخفض سعر عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر جانفي بنحو 1.1 % أو 50 سنتًا ليصل إلى 45.76 دولار للبرميل.