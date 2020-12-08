قال الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شعلال مولاي العربي، اليوم الثلاثاء، إن مصالحه تستعد لإطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة في إطار إستراتجيتها لمكافحة الفساد والحد منه.

وأوضح مولاي العربي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن المشروع الذي أعلن عنه في الخامس من أكتوبر الماضي سيدخل حيز التنفيذ في الثلاثي الأول من العام الداخل.

وفي ذات السياق كشف مولاي العربي أن الهيئة قامت بإعداد بطاقة تقنية حول الشبكة ستعرض على خبراء دوليين هذا الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفساد المصادف لـ 9 ديسمبر.

وعلى صعيد متصل أوضح ضيف الصباح أن الشبكة عبارة عن منصة رقمية تضم كل فعاليات المجتمع الهدف منها ترقية ثقافة نبذ الفساد وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور الحركة الجمعوية في مكافحة الفساد وإشراك وسائل الإعلام في المهمة.

وفي الساق أشار مولاي العربي أن الشبكة سيكون دورها توحيد جهود جميع الفعاليات وتكوينها وتوفير الحماية لهم للتبليغ عن الفساد مؤكدا في السياق على أهمية دور المجتمع المدني احتواء هذه الآفة.

وبخصوص الإبلاغ عن الفساد كشف مولاي العربي أن أغلبها تكون مجهولة بسبب خشية المبلغين من التعرض للخطر. لافتا إلى أن الهيئة أوصت ضمن إستراتجيتها بسن قانون يحمي المبلغين باعتبارهم عنصر فعال في الحد من الفساد.

وتلقت الهيئة الوطنية لمناهضة الفساد 1500 شكوى في 2019 بحسب أمينها العام الذي أوضح أن مصالح الهيئة تتحرك إذا كانت الشكوى مسنودة بأدلة موثقة.

من جهة أخرى اعتبر مولاي العربي أن حلول الجزائر في المرتبة 105 في مؤشر الشفافية الدولية حلت ليس بالأمر الجيد وأن الهيئة تسعى لتحسين وضع الجزائر في هذا الصدد بتعزيز الوسائل التي تحد من الفساد.