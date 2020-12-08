تتواصل سهرة اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020/2021 بثماني مواجهات ستجرى بمختلف الملاعب الأوروبية. وستعرف لقاءات اليوم ندية وحماس كبيرين خصوصا وأن هذه المنافسة وفية لعاداتها وتقاليدها في كل موسم، حيث يتخللها عنصر المفاجأة والتشويق نظرا لرغبة كل الفرق في بلوغ المربع الذهبي.

ولعل أبرز مواجهات اليوم هي الحوار الكروي الساخن بين رونالدو وميسي على أرضية ميدان "الكامب نو"، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ انتقال البرتغالي كريستيانو إلى الدوري الإيطالي وحمله لقميص يوفنتوس.

الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ستكون فرصة للتأكيد من قبل بعض الفرق التي لا ترضى بغير الأدوار المتقدمة، فيما ستلعب أندية أخرى كامل أوراقها وحظوظها على أمل حجز مكانة ضمن الكبار.

وستلعب مواجهات الليلة على النحو التالي: رين الفرنسي - إشبيلية الإسباني، تشيلسي الإنجليزي - كراسنودار الروسي، لاتسيو الإيطالي - كلوب بروغ البلجيكي، زينيت سانت بطرسبورغ الروسي - بوروسيا دورتموند الألماني، دينامو كييف الأوكراني - فرينسفاروش الهنغاري، برشلونة الإسباني - يوفينتوس الإيطالي، لايبزيغ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي - إسطنبول باشاك شهير التركي.