وضع موقع "روسيا اليوم" قائمة من 21 شخصية عربية اعتبرها "الأكثر تأثيرا" خلال سنة 2020.

وجاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن هذه القائمة من الشخصيات، التي عرضت للجماهير من أجل التصويت واختيار الشخصية الأبرز لعام 2020، وذلك حتى منتصف ليل الـ31 من ديسمبر الجاري.

وإلى جانب الرئيس تبون ضمت القائمة كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار الأسد، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، سلطان عمان هثيم بن طارق، العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.