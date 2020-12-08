جدد السفير الروسي في الجزائر، إيغور بيليايف، موقف موسكو الداعي إلى ضبط النفس في مسألة الكركرات في الصحراء الغربية، لافتاً إلى استمرار الحوار المباشر والصريح بين روسيا والجزائر في الملفات المهمة في المنطقة.

وقال السفير الروسي في حوار مع "سبوتنيك"، تعليقا على مشاورات البلدين إثر أزمة الكركرات بين المغرب والصحراء الغربية: "أريد أولا الإشادة بمستوى الحوار المباشر والشفاف والمستمر بين روسيا والجزائر في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبعد تأزم ملف الصحراء المغربية مؤخرا، نواصل الحوار مع الجزائر على مستويات مختلفة حيث تباحث وزير الخارجية الجزائري بنظيره الروسي مرتين، وبينت هذه المباحثات تشابه وجهات النظر بين البلدين حيال هذه الأزمة".

وعن تفاصيل الموقف الروسي، أضاف السفير: "الجزائر وروسيا تدعوان لضبط النفس، ورجوع كل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، وكذلك استئناف المفاوضات المباشرة وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وشهدت المنطقة العازلة بالكراكرات، منتصف الشهر الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش المغربي والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين" من قبل البوليس المغربي.