اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارته المقبلة، وفق ما أفادت به الإثنين وسائل أمريكية عدة، وسيكون، إذا ما صادق الكونغرس على تعيينه، أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.

وشارك هذا الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 67 عاماً في حربي العراق وأفغانستان، قبل أن يصبح أول رجل أسود يتولى القيادة المركزية للجيش الأمريكي المعنية في منطقة الشرق الأوسط. وقد يعلن بايدن،اليوم الثلاثاء رسمياً عن اسمه، وفق ما قالت مجلة بوليتيكو، أول من كشف عن التسمية التي أكدتها لاحقاً كل من صحيفة نيويورك تايمز وقناة "أي بي سي"،

لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن. وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011. وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون أول أمريكي من أصول إفريقية يقود الجيش الأمريكي الذي يضمّ عدداً كبيراً من أبناء الأقلية السوداء.

وتفوق الجنرال السابق على المرشحة المفضلة لمنصب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، التي كان من الممكن أن تصبح أول امرأة تتولى هذه الوزارة.