بدأت الترشيحات لاختيار أفضل لاعب خلال الموسم الكروي في مختلف الدوريات الأوروبية، وقد تم ترشيح ثلاثة لاعبين للتصويت عليهم من قبل الجمهور من أجل لقب أفضل لاعب عربي في الدوري الإنجليزي.

قناة "روسيا اليوم" أطلقت عبر موقعها الرسمي على الأنترنت استفتاء للاختيار بين كل من رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمغربي حكيم زياش النجم الجديد لتشلسي، كأفضل الأسماء العربية الناشطة في "البرومييرليغ".

وتحدث المصدر ذاته بصفة مقتضبة، عن مشوار كل لاعب منذ انضمامه إلى الفريق الذي يلعب له حاليا، وسينتهي التصويت عبر الصفحة الرسمية للقناة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري.