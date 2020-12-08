تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية لعين ولمان جنوب سطيف، صبيحة اليوم على الساعة 08و52 دقيقة لأجل حادث مرور خطير، خلف وفاة امرأتين (بالغتين من العمر 32 و57سنة) لفظتا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى متأثرتين بالإصابات الخطيرة التي لحقت بهما، زيادة على إصابة امرأتين ورجل بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين (داسيا سنديرو/فوتون ميني) وانقلاب الأولى خلف تحطمهما كليا.

وكان ذلك على مستوى محول الوزن الثقيل للطريق الوطني رقم 28 شرق مدينة عين ولمان، حيث تكفلت الفرق المتدخلة بإسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.