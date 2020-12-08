نظمت، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زيارة مفتوحة للصحافة على مستوى محطة آغا بالجزائر العاصمة، لتقديم الإجراءات الاستثنائية المتخذة من الشركة قصد الاستعداد لأي قرار محتمل لاستئناف نشاط نقل المسافرين، خاصة وأن الدخول الجامعي على الأبواب في 15 ديسمبر الجاري.

وكشف مدير الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في تصريح للتلفزيون الجزائري عن بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المؤسسة لضمان نقل المسافرين في ظروف صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا، كالارتداء الإجباري للكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتعقيم المحطات مرتين في اليوم وتعقيم القطارات بعد كل رحلة.

كما تقرر تقليل عدد المسافرين داخل القطارات في حال استئناف حركة نقل المسافرين، حيث سيستوعب كل قطار حوالي 600 مسافر بدل 1500 مسافر في الحالات العادية، إضافة إلى زيادة عدد القطارات. كما ستعمل الشركة على تكليف سائق القطار بشكل استثنائي بفتح وإغلاق الأبواب لمنع التعامل المتعدد مع أزرار الضغط من قبل الركاب، في حين سيتم تعديل مواقيت سير القطارات تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي.

وفيما يخص قرار الإعلان عن عودة النقل عبر السكك الحديدية فقد أكد نفس المسؤول أن الأمر من صلاحيات الوزارة الأولى.