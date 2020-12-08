قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة قي ولاية وهران بتصدير 8 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وإيطاليا، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم اليوم الثلاثاء نقل هاتين الحمولتين ضمن عملية التصدير الثالثة تخص هذا النوع من المنتج والتاسعة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري انطلاقا من مينائي مستغانم وأرزيو (وهران).

ويتعلق الأمر ب 5 آلاف طن من الأسلاك الحديدية انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء برايلا (رومانيا) و3 آلاف طن أخرى من ميناء أرزيو نحو ميناء كتانيا (إيطاليا).

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 67 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا و60 قطعة من الأنابيب الحلزونية من الحجم الكبير عبر الحاويات وأزيد من 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.