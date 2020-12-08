كشف عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، عن توقيع قرار الإعلان عن نتائج الدورة 44 للجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة المحاضرين إلى درجة أستاذ التعليم العالي.

وأوضح الوزير في منشور على صفحته في "الفايسبوك" أن "هذه الدورة التي تميزت برقمنة مختلف مراحل دراسة الملفات من إيداعها إلى الإعلان عن النتائج، وقد بلغ عدد الملفات المودعة في هذه الدورة رقما قياسيا بالمقارنة بالدورات السابقة، حيث تم إيداع 1331 ملف وهو ما يقارب ضعف عدد المترشحين في الدورة الماضية في شهر جويلية 2020".

وحسب الوزير فقد سمحت هذه الدورة بترقية 1037 مترشحا إلى مصف أستاذ التعليم العالي أي بنسبة 78 بالمائة من مجموع المترشحين.