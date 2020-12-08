أكد مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما على وجوب التعامل بذكاء خلال الفترة القادمة من الموسم الكروي الحالي عقب تأهل النادي إلى الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال دوما للصفحة الرسمية للنادي : "سندشن موسمنا الكروي في البطولة وهذا أمر مهم، بالنظر للحالة البدنية اللاعبون مرتاحون، وهذا ما يجعلنا نحضر بشكل جيد لمواجهة شبيبة القبائل من أجل تحقيق أول فوز في البطولة".

وأضاف دوما عقب الفوز المحقق أمام النصر الليبي بهدفين دون رد:" علينا أن نكون أذكياء خلال العمل في المرحلة القادمة، خصوصا من ناحية الاسترجاع، ليس لدي أي شك في رغبة اللاعبين، نحن الأبطال، وكل المنافسين يسعون للتغلب علينا".