عينت لجنة التحكيم بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحكم إبرير عبد العالي، لإدارة لقاء شبيبة القبائل أمام ضيفه شباب بلوزداد يوم الجمعة، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بداية من الساعة الثالثة، وذلك لحساب الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

ونشر "الفاف" قائمة الحكام المعنيين بإدارة لقاءات هذا الأسبوع، مذكرة في الوقت ذاته بالإجراءات المعمول بها سابقا والمتعلقة بفحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تصاريح التنقل عبر الولايات.