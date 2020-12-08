توفي 24 شخصا وأصيب 888 آخرون بجروح في 872 حادث مرور خلال الأسبوع الماضي (من 29 نوفمبر إلى 05 ديسمبر) عبر طرقات الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية غرداية بوفاة 06 أشخاص و جرح 17 آخرين على إثـر 14 حادث مرور .

و من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 853 تدخلا سمح بإخـماد 590 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 453 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 560 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة و كذا المجمعات السكنية والشوارع.