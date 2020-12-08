ناشدت مجموعة من الصيادين الناشطين ضمن جمعيات للصيد البري بعدد من بلديات ولاية ميلة، الوالي التدخل بصفة عاجلة، لمنحهم رخص الصيد، العالقة على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة حسبهم منذ أكثر من شهر.

الصيادون وفي شكوى رفعوها إلى الوالي، - حصلت "الخبر" على نسخة منها- أكدوا أن محافظة الغابات منحت التراخيص للجميع، إلا أنها بقيت عالقة لدى مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة، حيث لازالت حبيسة الأدراج، رغم أن المهلة المحددة للصيد قاربت على نهايتها، وآخر أجل شهر جانفي القادم.

وقال أحد الصيادين إنه كان من المفروض تسليم التراخيص لأصحابها في شهر سبتمبر، إلا أن ذلك لم يتم إلى غاية اليوم، وأضاف ذات المتحدث: " هذا حقنا وينبغي أن نحصل عليه، على غرار نظرائنا في بقية الولايات، الذين تحصلوا على التراخيص في حينها دون بيروقراطية، بينما لم تمنح في ولاية ميلة سوى 80 رخصة من أصل 500 صياد".

وفي رده على انشغالات الصيادين، أوضح مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية ميلة بوشلاغم عمار بأن العملية جارية، وقد تم الترخيص لـ150 صياد، مبينا أن عدد الملفات يفوق 500 ملف، كلها تخضع للدراسة، الفحص والتدقيق، مما يتطلب وقتا لإنهاء كل الملفات، وأضاف المسؤول ذاته، بأن التراخيص تسلم بعد ذلك من قبل محافظة الغابات، والتي تقوم بعملية الفحص قبل المنح.

وعن مهلة الصيد أوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بأن المهلة لم تفتح بعد ولا يمكن ممارسة نشاط الصيد، قبل انطلاق الموسم. مؤكدا أن مصالحه تنسق مع محافظة الغابات وتقوم بمهامها على أكمل وجه.