تجمع عشرات الأساتذة من التعليم الابتدائي المنضوين تحت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي، أمام مقر مديرية التربية من أجل التأكيد على مطالبهم وانشغالاتهم ومعاناتهم وهي الوقفة الثانية من نوعها جاءت مسبوقة ببيان تسلمت "الخبر" نسخة منه يعرض مشاكل كثيرة منها عدم وجود موظف خاص بمكتب التعليم الابتدائي للسهر على مختلف القضايا المعروضة وكذا انعدام وسائل البروتوكول الصحي بعديد الابتدائيات لأن المدارس الابتدائية تشرف البلديات على تسييرها

وبالتالي فهي تحت رحمة الأميار، مما أثر على غياب البروتوكول الصحي ، ناهيك عن مخلفات كثيرة منها مخلفات المنح وعلاوات الدرجات منذ سنة 2017 ومنح التكفل للقادمين من خارج الولاية وتذبذب الرواتب في كل مرة يصب الراتب في تاريخ من كل شهر، مع مخلفات الترقية من أستاذ مكوّن ورئيسي ومخلفات الرواتب والفارق في الدرجات وكذا مخلفات أساتذة خريجي المدارس العليا مطالبين بضرورة التعجيل في الحلول مع رفع لافتات وملصقات تشرح معاناتهم مهددين برفع وتيرة الاحتجاجات .