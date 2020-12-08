وصل منتصف نهار اليوم الثلاثاء، جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي، إلى مطار هواري بومدين الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد، يوم غد الأربعاء، في الكنيسة الصغيرة "القديسة مونيك" التابعة لكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة بجانب الكاردينال دوفال دون حضور جمهور كبير، حسبما أعلنت عنه أسقفية الجزائر العاصمة في وقت سابق.

وتوفي أسقف الجزائر السابق في 1 ديسمبر الجاري بدينة ليون الفرنسية عن عمر ناهز 91 سنة، وقد عرف بتعلقه الشديد بالجزائر حيث حصل على الجنسية الجزائرية سنة 1966.