تقرر تعليق الدراسة بثانوية "إينال سيد أحمد" ببلدية سيدي بلعباس بعد تأكد إصابة سبعة أشخاص بفيروس كورونا، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية المحلية للتربية.

وأوضح ذات المصدر أن والي الولاية مصطفى ليماني، أصدر قرارا يقضي بتعليق الدراسة بهذه الثانوية وذلك عقب تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا ما بين أساتذة وتلاميذ.

وأشار المصدر إلى أنه أمام هذه الوضعية الوبائية تقرر تعليق الدراسة بهذه الثانوية لمدة عشرة أيام في الوقت الذي تكثف فيه الجهود من أجل مباشرة عمليات تعقيم واسعة تشمل كافة الأقسام بهذه المؤسسة التربوية.

وفي ما يخص الوضعية الوبائية بولاية سيدي بلعباس كشفت من جهتها المديرية المحلية للصحة والسكان أنه في الوقت الحالي يخضع 28 شخصا للعلاج مع تواجد ست حالات بالعناية المركزة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" بسيدي بلعباس التي خصصت لاستقبال مرضى كورونا.

ولا تزال الجهود مركزة على العمل التحسيسي والردعي حيث تنظم عديد الهيئات على غرار مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومديرية التجارة بمشاركة الجمعيات المحلية عمليات تحسيس واسعة تستهدف المواطنين في الأماكن العامة من أجل حثهم على التحلي بالمزيد من اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية.

كما لا تزال عمليات التعقيم متواصلة عبر مختلف المؤسسات والهيئات المستقطبة للجمهور وذلك بمشاركة مختلف المصالح على غرار الولاية والبلدية وغيرها.